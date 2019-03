Letiště Praha nabídne v létě přímé spojení do 162 míst, 14 nových

Pražské letiště nabídne v létě přímé spojení do 162 destinací v 54 zemích světa. Do letního letového řádu tak přibude 14 nových míst, například Newark v USA. Zvýší se také počet dopravců. ČTK o tom informovalo Letiště Praha. Letní letový řád začne platit od 31. března. Do Prahy bude v létě létat celkem 69 dopravců, z toho čtyři noví, kterými jsou Air Arabia, SCAT Airlines, SunExpress a United Airlines. Letní letový řád nabídce 16 dálkových destinací, což je nejvíce v novodobé historie pražského letiště. Novinkami mezi nimi bude letiště Newark poblíž New Yorku nebo kazašský Nur-Sultan (dříve Astana). K novým destinacím v nabídce letiště patří například také Casablanka, Florencie nebo Billund. Z tradičních dovolenkových míst, kam čeští turisté dosud jezdí převážně autem, přibude Pescara nebo Zadar. Nejvíce linek z Prahy bude během letošní letní sezony směřovat do Itálie, a to do 17 destinací. Následuje Velká Británie se 16 destinacemi a Španělsko s Řeckem shodně po 12 destinacích.