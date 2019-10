Letiště Brno odbavilo v létě přes 230.000 lidí

Brněnské letiště odbavilo v červenci a v srpnu přes 230.000 lidí, což je nejvíce v historii. Do konce srpna prošlo letištěm za dosavadní rok přes 400.000 lidí a proti loňskému roku se odhaduje růst o pět procent. Brněnské letiště je největším regionálním letištěm v Česku a v letní sezoně charterových letů je velmi vytížené. Pravidelné lety létají z Brna v současnosti jen tři, a to do Londýna, Berlína a Bergama. Vedení letiště i Jihomoravského kraje dlouhodobě usiluje o nové linky.