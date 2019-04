Leteckého cvičení se v ČR zúčastní přes 1200 vojáků a 30 strojů

Přes 1200 vojáků a 30 vrtulníků a letadel se zúčastní květnového cvičení Dark Blade 2019. Na území Česka se bude konat poprvé. Účast přislíbilo společně s českou armádou šest zemí - Poláci, Slovinci, Němci, Belgičané a Maďaři. Vojáci budou nacvičovat vzájemnou spolupráci, ostré střelby, vysazování parašutistů i potápěčů, přepravu lidí i psů nebo třeba noční lety. Představitelé armády to řekli v Praze na tiskové konferenci. Cvičení začne 9. května a skončí na začátku června, jeho hlavní letecká část se bude konat od 20. do 31. května. "Je pod záštitou Evropské obranné agentury (EDA). Není to alianční cvičení, ale cvičení Evropské unie," řekl velitel vzdušných sil české armády Petr Hromek. Úkolem cvičení bude především nácvik mezinárodní spolupráce při přípravě a plánování letů, jednotlivé armády ale budou moct cvičit i podle svých požadavků.