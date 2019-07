Letecké spojení Česka s Ruskem bude v létě fungovat bez omezení

Přímé letecké spojení mezi Českem a Ruskem bude do konce léta fungovat bez omezení. Dohodla se na tom ministerstva dopravy obou zemí s cílem zamezit zhoršování pohodlí cestujících, sdělil ČTK mluvčí českého ministerstva dopravy František Jemelka. O řešení situace do budoucnosti budou oba úřady dále jednat. Kvůli sporům o povolení k přeletům bylo v úterý zrušeno několik leteckých spojů. Spor ruských a českých úřadů o povolení k přeletům v úterý vyvrcholil zrušením čtyř zpátečních letů ruské společnosti Aeroflot mezi Prahou a Moskvou. Česko podle ministerstva dopravy zrušilo povolení spojům Aeroflotu poté, co Rusko omezilo přelety ČSA přes sibiřskou část ruského území. Povolení pro ruské aerolinky v Česku i pro přelety ČSA přes Sibiř byla nakonec dočasně obnovena do 7. července. Ruské ministerstvo dopravy podle ruského listu Vedomosti uvedlo, že chce přenést jednání o definitivní podobě další spolupráce v letectví na září, až skončí letní sezona. Odklad má podle ruské strany zajistit, aby občané obou zemí mohli klidně plánovat své cesty během léta.

Odborníci na cestovní ruch varovali, že případné omezení přímého leteckého spojení mezi Českem a Ruskem by mohlo negativně ovlivnit turistiku. Ruských turistů se loni v českých hotelech a penzionech ubytovalo podle agentury CzechTourism přes 545.000 a průměrně v ČR strávili téměř osm nocí, což bylo více než u občanů jiných států.