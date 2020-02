Letadlo s evakuovanými Čechy odletělo z čínského Wu-chanu

Pět Čechů, kteří kvůli šíření nového koronaviru požádali o evakuaci z Číny, dnes ve francouzském speciálu odletělo z čínského města Wu-chan. Informovalo tom české ministerstvo zahraničí. Na palubě letadla by měli být také dva slovenští občané. Podle ministra Tomáše Petříčka by Češi měli na území Francie dorazit dnes odpoledne. Následně by měli pokračovat do Bruselu, kde přesednou na český speciál, který pro ně vyslala česká vláda. "Po dohodě se slovenskou vládou jsme nabídli také dvě místa pro slovenské občany," uvedl Petříček. Po příletu do Prahy si české občany vyzvedne pražská záchranná služba a odveze je do Nemocnice na Bulovce. Pro slovenské občany si přijedou lékaři ze Slovenska.

Novým typem koronaviru se v Číně nakazilo už více než 14.000 lidí a přes 300 lidí zemřelo, přičemž každý den počty nakažených i obětí stoupají. Epidemie infekce se mezitím rozšířila do dalších nejméně 25 zemí. V Česku se nákaza dosud nepotvrdila. Ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch by měl na pondělním jednání vlády předložit návrh na zastavení všech přímých letů mezi Českem a Čínou.

Česká republika podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc kvůli šíření nového koronaviru. Novinářům řekl, že Česko potřebuje své zásoby pro své občany. Jeho slova vyvolala kritiku některých politiků a dalších uživatelů na sociálních sítích. Babiš v sobotu večer uvedl, že Česko poskytne Číně finanční pomoc a vyzve humanitární organizace k pořádání sbírek.