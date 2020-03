Letadlo ČSA dostalo po čtyřech dnech čekání v Rusku povolení k letu pro respirátory do Číny

Z Novosibirsku v neděli odletěl Airbus A319 Českých aerolinií, který v Šanghaji naloží další zdravotnický materiál. V Rusku čekal téměř čtyři dny, než získá povolení pro let do Číny. Boeing 737-900 Smartwings dál zůstává na zemi, zjistil web zdopravy.cz. Jaroslav Tvrdík, který se na organizaci leteckého mostu do Číny podílí, na dotaz webu zdopravy.cz vysvětlil, že to je kvůli nedostatku slotů na šanghajském letišti. Tvrdík dále prohlásil, že doprava malými letadly českých dopravců je cenově nevýhodná.