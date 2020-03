Letadlo China Eastern přivezlo do ČR čtyři miliony rukavic

Letadlo China Eastern přivezlo do České republiky čtyři miliony ochranných rukavic. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru zároveň uvedl, že hasiči rozvážejí do krajů přes půl milionu respirátorů, tři miliony roušek nebo tisíce ochranných obleků. "V těchto chvílích rozváží hasiči na kraje, a tedy i do domovů seniorů a sociálních služeb, přes půl milionu respirátorů, přes tři miliony roušek, tisíce ochranných obleků," uvedl ministr. Zároveň dodal, že ihned rozvezeny budou i dnes dovezené rukavice.

Další letadlo se zdravotnickými a ochrannými prostředky by mělo přistát v na ostravském letišti v Mošnově na Novojičínsku. Stroj měl původně přiletět již v pátek. Zdržel se ale v Číně, kde podle organizátorů nebylo na místě připraveno dostatečné množství zdravotnických pomůcek.