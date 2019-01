Letadlo aerolinek Smartwings sjelo při startu v Moskvě z ranveje

Letadlo českých aerolinek Smartwings mířící do Prahy během startu z moskevského letiště Šeremeťjevo sjelo z ranveje. Nikomu z cestujících na palubě se nic nestalo, letiště však muselo krátce uzavřít jednu přistávací dráhu. Informovala o tom s odvoláním na mluvčí letiště agentura TASS. Podle mluvčí společnosti Smartwings Vladimíry Dufkové se letadlo dostalo mimo zpevněnou dráhu poté, co byl kapitán nucen přerušit vzlet ve fázi rozjezdu. "Důvodem byl nesymetrický náběh tahu motorů na dráze kontaminované ledem a sněhem," uvedla mluvčí aerolinek. Na palubě stroje letícího na pravidelné lince z Moskvy do Prahy bylo podle Dufkové 39 cestujících a sedm členů posádky.