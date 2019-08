Let Boeingu s jedním motorem byl nestadardní, uvedl letecký úřad

Let Boeingu 737 letecké společnosti Smartwings, který ve čtvrtek absolvoval většinu cesty z Řecka do Prahy s jedním funkčním motorem, šetří Úřad pro civilní letectví. Podle úřadu je postup, kdy letadlo doletělo i přes závadu do cíle, nestandardní. Obvykle letadla v případě výpadku motoru nouzově přistávají na nejbližším letišti. ČTK to řekl mluvčí úřadu Vítězslav Hezký. Společnost Smartwings porušení bezpečnostních předpisů odmítla. Letoun společnosti Smartwings letěl ve čtvrtek z řeckého ostrova Samos do Prahy. Podle serveru zdopravy.cz přestal během letu nad Egejským mořem fungovat levý motor, který se posádce nepodařilo znovu nastartovat. Letadlo pak pokračovalo v nižší letového hladině až do Prahy. Na palubě mělo být 170 lidí.

Dopravce bezpečnostní pochybení odmítá s tím, že posádka postupovala v souladu s bezpečnostními i provozními předpisy. Podle mluvčí společnosti Vladimíry Dufkové je velitel letadla zkušeným pilotem a posádka měla situaci po celou dobu pod kontrolou.