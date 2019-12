Lesy ČR se vymaní ze ztráty v roce 2024, navrhuje strategie

Státní podnik Lesy ČR bude ve ztrátě až do roku 2023, vymaní se z ní o rok později. Strategii bude první lednové pondělí schvalovat vláda. Loni měl podnik zisk 70 milionů korun, zatímco v předchozích letech se zisky pohybovaly v miliardách. V ČR je již několik let kůrovcová kalamita, cena dříví šla natolik dolů, že stát vyplácí dotace nestátním hospodářům, aby měli peníze na novou výsadbu, protože z prodeje dříví se do zisku nedostanou. Zvyšovat by se měla také průměrná mzda na jednoho pracovníka, v příštím roce by měla činit 43.063 Kč, v dalších letech by měla růst o čtyři až pět procent na cílových 51.059 v roce 2024.

Strategie rozvoje je podle Jana Příhody z think tanku Czech forest velmi kvalitně zpracována a racionálně popisuje současný stav i některé možné reakce. "Podstatnou otázkou je, zda je reálná úvodní vize, aby Lesy ČR byly v období 2019 až 2024 finančně samostatným hospodářem, protože v tomto období nelze v důsledku předpokládaného pokračování kalamity očekávat návrat cen dříví k normálu a zároveň je nutné počítat s razantním nárůstem nákladů na obnovu porostů," dodal Příhoda.