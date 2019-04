Lesy ČR loni zlikvidovaly 632 černých skládek z 25 hektarů

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) loni zlikvidoval 632 černých skládek z 25 hektarů. Na odstranění těchto odpadů podnik dal 1,5 milionu korun. Nejvíce černých skládek bylo ve středních Čechách, a to 120. Nepovolených skládek v posledních letech nijak výrazně neubývá. Od roku 2011 dal podnik zlikvidovat 5720 skládek z více než 165 hektarů. Zaplatil za to přes 16 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Nelegálně uložené odpady nacházejí lesníci nejčastěji v lesích u měst a obcí a v létě také na odpočívadlech u hlavních silničních tahů. Nejčastěji jde o pneumatiky, suť, plasty z autovraků, starý nábytek, láhve.

Vytvoření černé skládky je přestupkem proti lesnímu zákonu i zákonu o odpadech. Fyzické osobě hrozí až padesátitisícová sankce a právnické osobě až milionová pokuta. Odhalený pachatel hradí i likvidaci skládky. Lesníci přiznávají, že najít původce skládky není snadné.