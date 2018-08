Les na Šumavě se po kůrovci sám obnovuje

Les poničený kůrovcovou kalamitou se dokáže obnovit sám, bez lidského zásahu. Ukazuje to průzkum šumavského národního parku, který začal před 10 lety. Na tamních bezzásahových plochách nyní roste v průměru přirozeně obnovených 6352 mladých stromků. Jde o místa, kde člověk obnovu lesa nijak neovlivňuje. Uvedl to ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. Projekt podle něj nekončí, navíc ukazuje i další pozitivní věc. Popadané stromy v zasažených lokalitách mají i retenční funkci. Zadržují srážkovou vodu a mění příznivě mikroklima. S kůrovcovou kalamitou se nyní lesy v Česku potýkají na řadě míst. Nejpostiženějšími oblastmi jsou severovýchodní Morava a Slezsko. Ministerstvo zemědělství by chtělo na příští rok zvýšit rozpočet na boj proti kůrovci o půl miliardy korun.