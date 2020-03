Lékařské odbory varují před personální situací v nemocnicích, chtějí lepší ochranu zaměstnanců před koronavirem

Šíření nového typu koronaviru může podle zdravotnických odborů ještě více zhoršit pesonální situaci v nemocnicích. Odboráři vyzvali vládu, aby zajistila dostatek ochranných prostředků pro zaměstnance ve zdravotnictví. Nutné jsou podle šéfky odborářů Dagmar Žitníkové hlavně respirátory a roušky. Zařízení by je podle Žitníkové měly dostávat rovnoměrně. Nesouhlasí s tím, že by je přednostně měly dostat velké nemocnice. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch ve středu oznámil, že by zítra do nemocnic mělo dorazit 200 tisíc respirátorů. Sociální služby by pak dalších 100 tisíc měly dostat začátkem příštího týdne.