Lékárníci zřejmě budou muset ověřovat pravost léků

Lékárníci zřejmě budou muset ověřovat pravost vydaných léků. Kvůli boji s padělky budou srovnávat zvláštní kód na krabičce s údaji v celoevropském úložišti. Povinnost zavede vládní novela, kterou schválila Sněmovna. Poslanci navzdory nesouhlasu ministerstva zdravotnictví ale zachovali nynější stav distribuce vakcín určených k nepovinnému očkování, které není hrazeno z pojištění. Vakcíny by nadále mohli dostávat přímo lékaři.

Takzvaná protipadělková novela, jež nyní zamíří k posouzení do Senátu, vychází z evropských předpisů. Odborníci tvrdí, že v Česku není problém s falešnými léky v lékárnách, ale na internetu. Nejčastěji jde podle nich o léky na sexuální dysfunkce, pálení žáhy, poruchy příjmu potravy, úzkosti nebo onkologická onemocnění. Ani v Evropské unii zatím nejsou podle zdůvodnění vládní předlohy falešné léky v lékárnách časté, ale riziko roste. Pokud by se padělky dostaly k pacientům legální cestou, mohla by se snížit důvěra v poskytovatele zdravotní péče i zdravotní systém, stojí v důvodové zprávě. Sněmovna na návrh Věry Adámové (ANO) snížila maximální výši postihu za porušení povinností daných novelou z 20 milionů na dva miliony korun a odklad možného ukládání sankcí až na rok 2020.