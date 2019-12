Lékaři z IKEMu provedli první párovou výměnu ledvin s Izraelem

Lékaři z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a ze dvou izraelských nemocnic mají za sebou první párovou výměnu ledvin. Potvrdil to ředitel IKEMu Michal Stiborek s tím, že je to vůbec první výměna s mimoevropskou zemí. Nový orgán dostali shodně tři lidé z Česka a tři z Izraele. Podle Stiborka teď mají čeští pacienti větší naději, že najdou vhodného dárce ledviny. "Pro obyvatele jak České republiky, tak Izraele to znamená, že jestliže v rámci své země nebylo možné najít vhodného dárce, pak se nám téměř dvojnásobně rozšiřují možnosti najít dárce v zemi, kde je ten program," řekl Stiborek o spolupráci s Izraelem. Poděkoval za podporu českému velvyslanectví v Izraeli a izraelskému v Česku, bez kterých by se podle něj výměna orgánů v pracovištích vzdálených 2600 kilometrů neuskutečnila. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) uskutečnění transplantací dokazuje nadstandardně dobré vztahy mezi Českem a Izraelem.

Párové výměny nemocnice zavedly v případech, kdy se ledvina, kterou se rodinný příslušník rozhodne nemocnému věnovat, pro jeho příbuzného nehodí například kvůli jiné krevní skupině, ale najde se vhodný příjemce jinde. Česko od roku 2016 takto spolupracuje s Rakouskem, letos uzavřelo dohodu s Izraelem.