Lékaři by měli mít přehled o všech lécích předepsaných pacientovi

Vláda schválila sdílení takzvaného lékového záznamu pacienta mezi lékaři, lékárníky a zdravotníky. Budou tak mít možnost podívat se, jaké léky jejich pacienti berou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO uvedl, že jde o důležitý krok k elektronizaci zdravotnictví

Aktuálně má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech. "Centrální úložiště díky elektronickým receptům obsahuje údaje o farmakoterapii jednotlivých pacientů, jejichž využití lékaři a farmaceuty při poskytování zdravotních služeb by mohlo významně zvýšit bezpečnost poskytované péče, a bylo by tak přínosem pro lékaře, pacienta i systém veřejného zdravotního pojištění." Návrh vypočítává, že v ČR za deset let stoupl 3,5krát počet hospitalizací v souvislosti s léky, jako jsou chyby v dávkování nebo nežádoucí účinky léků. Desetkrát se zvýšil počet těch, které skončily úmrtím pacienta. Mnohé se ale podle odborníků vůbec do evidence případů nedostanou. Data o nežádoucích příhodách v souvislosti s podáváním léků nejsou dosud systematicky sledována.