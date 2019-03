Ledecká je počtvrté v řadě vítězkou SP v paralelních disciplínách

Snowboardistka Ester Ledecká získala v den svých čtyřiadvacátých narozenin velký křišťálový glóbus za triumf ve Světovém poháru. Prestižní seriál v paralelních disciplínách ovládla počtvrté v řadě, což se dosud nikomu nepodařilo. Ve finále sezony v německém Winterbergu udržela Ledecká první místo v celkovém hodnocení díky páté příčce v paralelním slalomu. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu a v lyžařském super-G přidala trofej k malému glóbu, který získala za paralelní obří slalom. "Musím říct, že mám strašnou radost, že jsem závodila na své narozky, protože to se mi povedlo poprvé v životě. Už jsem se na to těšila jak dlouho, tak to je fantastický a měla jsem z toho dobrý pocit," uvedla v nahrávce pro média zprostředkované zastupující agenturou Sport Invest.