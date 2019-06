Léčebné konopí zřejmě bude z většiny hrazeno z pojištění

Léčebné konopí zřejmě bude z většiny hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ošetřující lékaři a lékárníci také budou sdílet údaje o lécích, které má pacient předepsané. Vládní novelu, která to předpokládá, schválila Sněmovna. Sdílení údajů mezi poskytovateli zdravotní péče by mělo podle kabinetu zajistit bezpečnější a kvalitnější předepisování léků. Předlohu ještě musí posoudit senátoři a podepsat prezident. Pojišťovny by dávaly podle návrhu nejvýše na 30 gramů léčebného konopí pro jednoho pacienta měsíčně 90 procent ceny léčebného konopí. Případné vyšší množství by podléhalo souhlasu revizního lékaře. Sněmovna odmítla požadavek pirátského poslance Tomáše Vymazala, aby úhrada byla stoprocentní a měsíční hranice vzrostla na 180 gramů.

Pacientů, kteří užívají léčebné konopí, v Česku přibývá. Letos v květnu jich bylo 665 a lékaři jim předepsali přes pět kilogramů konopí, loni za celý rok to bylo 447 pacientů a 4,8 kilogramu předepsaného konopí. Podle odborníků ale chybí data o úspěšnosti léčby, zejména u rakoviny. Konopí se předepisuje i lidem například s roztroušenou sklerózou a AIDS. Většina pacientů je má na chronickou bolest, na níž nezabírají jiné léky. Pacientům dá předloha právo zakázat vstup jejich lékařům do databáze o jejich lécích. Občanští demokraté a Piráti neuspěli s návrhem na opačný postup, tedy aby si lékaři nebo lékárníci museli vyžádat aktivní souhlas pacienta. Dolní komora navzdory nesouhlasu ministerstva zdravotnictví schválila pozměňovací návrh Daniela Pawlase (KSČM), který by měl podle něho zajistit dostupnost léků v jakékoli lékárně v Česku. Dolní komora neumožnila zásilkový prodej léků na předpis, jak chtěl s poukazem na požadavky lidí se zdravotním postižením Patrik Nacher (ANO).