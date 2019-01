Léčebné konopí by mohlo být pacientům hrazeno z 90 procent

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby bylo pacientům léčebné konopí hrazeno z 90 procent. Limit bude 30 gramů měsíčně. Dosud si ho platili sami. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), jehož úřad návrh připravuje do legislativního procesu. Léčebné konopí mělo loni předepsáno průměrně 67 pacientů měsíčně, s průměrnou spotřebou 6,3 gramu. Lékaři marihuanu předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Někteří pacienti si stěžují na to, že povolená měsíční dávka není na jejich obtíže dostatečná. "Uvědomujeme si, že léčebné konopí pro některé pacienty, například pobírající invalidní důchod, může být finančně nedostupné," řekl ministr. Desetiprocentní doplatek se má pohybovat v řádu stokorun, podle ministra je pojistkou proti nadměrnému zneužívání.

Dostupné je české a zahraniční konopí, cena českého byla stanovena na 180 korun bez DPH za gram. Po zavedení úhrady z veřejného zdravotního pojištění by podle Vojtěcha byla cena regulovaná. Předepisovat marihuanu může podle ministerstva na začátku letošního roku 74 lékařů, většinou onkologové, neurologové, ortopedi, geriatři nebo psychiatři a odborníci na paliativní péči, vydává je podobný počet lékáren.