Le Monde ukončil podrobnou sérii o Milanovi Kunderovi

V obsáhlém šestidílném materiálu nazvaném Kundera, román života, francouzský deník Le Monde tento týden zmapoval životní a profesionální pouť spisovatele Milana Kundery. První dva díly zachytily jeho život v Československu až do emigrace, do níž se vydal v roce 1975. Manželé Kuderovi, které v ČSSR sledovala státní bezpečnost, dostali povolení k výjezdu na 730 dní. Zatímco Věra Kunderová byla přesvědčena, že se zpět už nepodívá, Kundera ještě po měsících exilu říkal, že má právo se vrátit a že je to pro něj důležité. Třetí díl, Kundera na cestě na Západ, popisuje začátek jeho "francouzského" života v Rennes.

Začátky v Paříži v 80. letech Le Monde popsal ve čtvrtém dílu s názvem Kundera, soukromý profesor. Více než deset let Kundera vedl seminář literatury na Vysoké škole sociálních věd. Na FAMU přednášel bez poznámek, ve Francii si je podrobně připravoval. Bylo to náročné a jeho žena tvrdí, že Kundera do půl roku zešedivěl. Pátý díl cyklu nazvaný Kundera, francouzština jako zbraň je věnován překladům a tvorbě ve Francii. Poslední díl, nazvaný Kundera, stesk po Praze, je věnován smyslu exilu. Kunderovi byli po revoluci v Česku podle Věry pětkrát šestkrát, ale zejména ona po návratu stále touží.