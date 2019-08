Lázním chybí zdravotníci, některé omezují péči o pacienty na pojišťovnu

Lázně se potýkají s nedostatkem pracovníků. Podle Svazu léčebných lázní chybí hlavně fyzioterapeuti, ale i lékaři a sestry. Za vinu to dávají rostoucím platům ve fakultních nemocnicích, kam podle nich odborný personál odchází. Podle svazu nedostatek odborného personálu pak vede k omezení odborné péče a kapacit určených pro pacienty, kterým hradí léčbu pojišťovna. Ti můžou mít hlavně v letní sezóně problém se do lázní dostat v tříměsíční lhůtě. Většina lázní lůžka určená pojištěncům škrtá a nabízí je turistům, říká šéf Svazu léčebných lázní Eduard Bláha. "My je nemůžeme obsadit pacientem, musíme je prodat někomu, kdo je v takovém hotelovém módu, je mu poskytována péče, která může být kvazi zdravotní." Problémy s umisťováním pacientů evidují i zdravotní pojišťovny, a to hlavně u lidí po operaci. Zájem o lázně přitom každoročně roste - léčí se v nich o zhruba pětinu víc lidí než před pěti lety.