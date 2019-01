Lanovka na Ještěd měla druhou nejlepší sezonu za čtvrtstoletí

Kabinová lanovka na Ještěd v Liberci loni přepravila 295.000 lidí. Jde tak o druhou nejúspěšnější sezonu za poslední čtvrtstoletí, řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Ještědská dvoukabinová lanovka patří mezi nejstarší klasické lanové dráhy, v provozu je přes 85 let. Využívají ji především turisté z Česka, Německa a Polska, z vrcholu hory se jim nabízí výhled na Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, Český ráj a České středohoří. Dvoukabinovou lanovku na Ještěd vybudovala v letech 1932 až 1933 na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Rekordní byl pro lanovku rok 1976, kdy začala jezdit po čtyřleté rekonstrukci a přepravila skoro 600.000 lidí. Letos čeká lanovku dvouměsíční odstávka, od začátku dubna do konce května. "Bude nový pohon a nové zabezpečení lanové dráhy," uvedl Štěpán. Pohon se bude podle něj měnit poprvé od velké rekonstrukce z poloviny 70. let minulého století.