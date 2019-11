Labská bouda v Krkonoších bude až do jara uzavřena

Hřebenový Hotel Labská bouda u Špindlerova Mlýna v Krkonoších bude až do konce dubna příštího roku kompletně uzavřen. Nebude tak fungovat ani restaurace, ani bufet, řekla ČTK spolumajitelka Labské boudy Klára Sovová. Podle ní s tím musí počítat turisté a lyžaři, kteří vyrazí do této oblasti na hřebenové túry. "Hotel Labská bouda je od 1. listopadu do 30. dubna uzavřen. Důvodů je více, rekonstrukce topení a také nedostatek personálu. Turisté by s tím měli při plánování túr počítat," řekla ČTK Sovová. Železobetonový kolos v nadmořské výšce 1340 metrů u Labské louky prochází v posledních letech postupnou rekonstrukcí.

Minulou zimní sezonu byla situace podobná. Několik turistů, kteří s tím nepočítali, tam mělo komplikace. Byli podchlazení a měli problém se bezpečně dostat dolů. Zasahovala i horská služba. Labská bouda severozápadně od Špindlerova Mlýna je v zimě tradičně oblíbenou zastávkou běžkařů a skialpinistů. Zatímco dnes ráno bylo v podhůří okolo osmi stupňů Celsia, na Labské boudě mlha a dva stupně nad nulou. Labská bouda postavená na přelomu 60. a 70. let je v první zóně Krkonošského národního parku.