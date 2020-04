Laboratoře v ČR se blíží testovací kapacitě až 10 tisíc vzorků denně

Vzorky na podezření nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19, nyní vyšetřuje téměř osm desítek laboratoří po celé České republice. Jejich celková kapacita se nyní navýšila až na 10 tisíc vzorků denně. Propojený systém laboratoří by se měl stát jedním z pilířů chytré karantény, která by se po Jihomoravském kraji měla postupně zavádět v ostatních regionech. ČTK to řekl ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny olomoucké lékařské fakulty Marián Hajdúch, který byl pověřen koordinací laboratorní části projektu při ministerstvu zdravotnictví. "Kapacita laboratoří je nyní větší, než je poptávka. Myslím, že jsme se nyní dostali na hranici toho, kdo je schopen testovat v České republice. Provádíme nyní přes 8000 vyšetření denně, což je úžasné v porovnání s tím, když jsme na začátku března začínali prakticky od nuly. Je to obrovský nárůst," uvedl Hajdúch. Armáda podle něj pomohla vytvořit aplikaci, která umožňuje sledovat kapacitu laboratoří a současně jejich vytíženost.