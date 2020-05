Kypr a Turecko informují o plánech v turistice

Kypr od příštího měsíce povolí komerční lety přerušené kvůli pandemii covidu-19 z některých zemí s nízkým výskytem koronavirové nákazy. Od 20. června tak budou moci do řecké části tohoto středomořského ostrova i turisté z České republiky, budou ale muset mít maximálně tři dny staré potvrzení o tom, že nejsou nakažení koronavirem. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na kyperské ministerstvo dopravy.

Kyperské ministerstvo oznámilo, že spolu s experty vybralo dvě skupiny zemí, odkud budou moci být v červnu obnoveny komerční lety na Kypr. Od 9. června se to týká Řecka, Malty, Bulharska, Norska, Rakouska, Finska, Slovinska, Maďarska, Izraele, Dánska, Německa, Slovenska a Litvy. Od 20. června pak budou moci létat na Kypr spoje ze Švýcarska, Polska, Rumunska, Chorvatska, Estonska a Česka. Hotely na Kypru zavřené kvůli koronaviru koncem března se znovu otevřou 1. června, uvedlo ministerstvo. Cestující z jiné než uvedené země musí po příjezdu na Kypr na dva týdny do karantény. Na Kypru, tedy v jeho řecké části, kde žije necelý milion obyvatel, se dosud potvrdilo pouze asi 930 případů nákazy koronavirem, z toho dvě desítky lidí zemřely. Někteří zdravotní experti se v souvislosti s příjezdem zahraničních turistů obávají nárůstu počtu nakažených.

Turecko plánuje zahájit turistickou sezónu už koncem tohoto měsíce a pro zahraniční turisty se chce otevřít v polovině června. Podle šéfa asociace cestovních kanceláří (TÜRSAB), jehož citoval server Ahval, ale začnou zahraniční návštěvníci přijíždět ve větší míře až v září. Vláda jedná s asi 70 zeměmi o obnovení letů, které by do Turecka po omezeních kvůli covidu-19 přivezly opět co nejdříve turisty, a snaží se také turisty nalákat takzvaným certifikátem zdravého turismu. Certifikát není povinný, ale kdo ho získá, bude na seznamu na stránkách ministerstva kultury a turistiky a přístupný tak i pro cestovní kanceláře i turisty. "Musíme být realisté, bude to pomalý proces. Podle mě bude velký úspěch, když se otevře v červenci polovina hotelů," citovala agentura Reuters šéfa asociace středomořských hoteliérů Erkana Yagciho.