Kynice uzavřené kvůli koronaviru hygienici otevírají k 1. dubnu

Obec Kynice na Havlíčkobrodsku uzavřená 16. března kvůli nákaze novým typem koronaviru se otevře 1. dubna. ČTK to řekl Jiří Kos z Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Opatření uzavírající obec bylo původně vydané do odvolání, minimálně však na 14 dnů. V obci je osm případů potvrzené nákazy nemocí COVID-19. Některé rodiny budou i po otevření obce dál v karanténě. Hygienici Kynice uzavřeli poté, co se tam na hasičské oslavě MDŽ 7. března nakazilo několik lidí, nejen místních. V obci je nyní 87 obyvatel, v karanténě kvůli nemoci či kontaktu s nemocným zůstává 26 lidí. Obec bez obchodu i další občanské vybavenosti je v době uzavření závislá na dodávkách zvenčí. Starostka obce Jaroslava Smetanová už dřív uvedla, že v obci dobře funguje sousedská a rodinná výpomoc. Nutné nákupy je možné doručovat na předávací stanice na kraji obce.