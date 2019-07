Kvůli suchu a nedostatku krmiva se na polích kradou balíky sena

Na polích se kvůli suchu a nedostatku krmiva rozmáhají krádeže sena. Jeho cena vzrostla oproti loňsku až pětinásobně a jeden balík se prodává i za dva tisíce korun. Krádež není pro farmáře jen ekomomická ztráta, ale hlavně nemají čím krmit hospodářská zvířata. Sourhné statistiky o škodách tohoto typu neexistují, často se jedná o přestupky, které policie samostatně neeviduje. Ani Agrární komora žádné přesné údaje nemá, ale předseda jihomoravské pobočky Jaromír Musil potvrdil, že balíky se kradou v celém Česku. "Je to trednd v celé republice. Poškozený se tím moc nechlubí, protože tím by na sebe upozornil," dodal. Podle Agrární komory je zřejmě jedinou účinnou ochranou uskladnit balíky pod střechou. Někteří farmáři používají jiný způsob ochrany. Do balíků instalují GPS lokátory. Ukradený balík pak maijtel najde s přesností pár metrů.