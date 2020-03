Kvůli koronaviru byla zrušena jarní výstava květin Flora Olomouc

Kvůli pandemii koronaviru byla poprvé za 60 let existence zrušena jarní etapa největší a nejstarší tuzemské květinové výstavy Flora Olomouc, která měla být na stejnojmenném výstavišti uspořádána v závěru dubna. Příprava letní a podzimní Flory zatím pokračuje. ČTK to řekla Kristýna Buchtová z Výstaviště Flora. Jarní etapu výstavy květin Flora Olomouc každoročně navštíví desítky tisíc lidí. Návštěvníkům, kteří si již zakoupili on-line vstupenku na jarní výstavu, bude částka podle Buchtové automaticky vrácena v plné výši na jejich platební kartu do tří až pěti dnů. Do odvolání Výstaviště Flora uzavřelo sbírkové skleníky, botanickou zahradu a rozárium.