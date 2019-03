Kvitová v Miami v osmifinále

Světová dvojka Petra Kvitová postoupila do osmifinále tenisového turnaje v Miami. Po třísetové bitvě porazila Chorvatku Donnu Vekičovou 6:4, 3:6, 6:4. Další soupeřkou české tenistky bude Francouzka Caroline Garciaová. Kvitová má šanci se probojovat do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou, k tomu ovšem potřebuje v Miami postoupit do finále.