Kvitová nebude hrát Fed Cup v Ostravě proti Rumunsku

Finalistka Australian Open Petra Kvitová nebude hrát za dva týdny v utkání 1. kola Fed Cupu proti Rumunsku v Ostravě. Serveru iDNES.cz to řekl manažer osmadvacetileté české tenistky Miroslav Černošek. Kvitová v sobotu v Melbourne podlehla ve finále úvodního grandslamu sezony 6:7, 7:5 a 4:6 Japonce Naomi Ósakaové. Týden před Australian Open vyhrála turnaj v Sydney a příští týden by měla obhajovat titul v Petrohradu. Fed Cup se hraje následující víkend 9. a 10. února. Jedničkou českého týmu by mohla být semifinalistka Australian Open Karolína Plíšková. Rumunky mohou nasadit bývalou světovou jedničku Simonu Halepovou, oficiální nominace budou známy v průběhu příštího týdne.