Květen byl v Česku nejchladnější za 28 let, ale vydatně pršelo

Letošní květen byl v Česku nejchladnější za posledních 28 let a osmý nejchladnější od roku 1961. Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla 10,7 stupně Celsia, pro srovnání loni v květnu to bylo 16,2 stupně. Květen byl ale bohatý na srážky, a vystřídal tak dubnové sucho. Nejméně v květnu pršelo v Karlovarském kraji. Chladná byla především první polovina května. Úterý 7. května dokonce 150 meteorologických stanic naměřilo mrazový den. Deštivý a studený květen výrazně pomohl zemědělcům, kondice porostů se výrazně zlepšila. Potvrdily to jak satelitní snímky, tak ohlasy zemědělců, kteří jsou respondenty portálu InterSucho.