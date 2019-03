Kůrovec může způsobit půlbilionové škody, varují lesníci

Škody na smrkových porostech kvůli kůrovci jenom v ceně dříví můžou do budoucna přesáhnout 500 miliard korun, tedy více než třetinu současného státního rozpočtu. Na tiskové konferenci to oznámili signatáři tzv. Lesnické výzvy, pod kterou se podepsali vlastníci nebo správci 75 procent plochy českých lesů a více než 60 procent vlastníků dřevozpracovatelských kapacit. Lesníci uvedli, že letos by potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun. Stát jim slibuje zlomek, lesy pak nepůjdou uchovat, varují.

Kromě toho lesníci požadují změny legislativy a chtějí vyhlášení krizového stavu. Vlastníci upozornili, že podporu po státu požadují poprvé od revoluce v roce 1989. Tvrdí, že nemají peníze na obnovu lesa, protože je získávají z tržeb za dříví. Kalamitní situace ale ceny smrkového dříví snížila na zlomek původních hodnot. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý ČTK sdělil, že nestátním vlastníkům lesa byly kvůli kůrovci navýšené dotace.