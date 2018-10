Kůrovcová kalamita podle ochránců ohrožuje i CHKO Ždárské vrchy

Kůrovcová kalamita, která postihla významnou část smrkových lesů na Vysočině, ohrožuje i výše položenou Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Rozsáhlejší kácení by tam mohlo ublížit řadě živočichů, včetně orla mořského. Největším nebezpečím ale je to, že výsadbou opět vzniknou rozsáhlé lesy stejného stáří, řekl ČTK ředitel Správy CHKO Václav Hlaváč. Nově sázené lesy by podle něj měly být také druhově pestřejší, aby lépe odolávaly klimatickým změnám. Kůrovec zatím nejvíc ničí lesy oslabené suchem v nižších částech kraje. "Postup do vyšších poloh se očekává v příštích letech," uvedl Hlaváč. Ve Žďárských vrších zatím lesy plošně neschnou.