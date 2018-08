Kupóny pražské MHD budou nově na platebních kartách a kartě ČD

Cestující v pražské integrované dopravě (PID) si budou moci od pondělí 27. srpna nově nahrát jízdní kupony na platební karty či In Kartu Českých drah. Zároveň jej už nebudou muset chodit aktivovat do stanice metra k tzv. validátoru. Novinářům to řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO). "Výhodou této virtuální verze je, že cestující budou mít jeden systém a zjednoduší se cestování, zvýší komfort a budou si moci vybrat, zda mít kartu plastovou, nebo nahrát kupón na kartu Visa či Mastercard nebo kartu Českých drah," řekla Krnáčová. Provozní náklady projektu budou tři miliony korun měsíčně. Podle ředitele firmy Operátor ICT Michala Fišera v České republice dosud obdobný systém nevznikl.