Kupkův obraz se prodal v aukci za 19,84 milionů včetně přirážky

Obraz Františka Kupky z raného období Pískaři na Seině ze sbírky prezidenta Edvarda Beneše, datovaný do roku 1907, se v sobotu na aukci v Praze prodal za 16 milionů korun. I s aukční přirážkou kupec za dílo zaplatí 19,84 milionů korun. ČTK to sdělil Miloš Svoboda za pořádající společnost European Arts. Vyvolávací cena byla 15,5 milionu korun. Obraz Pískaři na Seině představuje vyvrcholení Kupkova prvního pařížského období, kdy byl silně přitahován realitou na pozadí rozšířených postimpresionistických motivů. Prvním majitelem obrazu Pískaři na Seině byl prezident Edvard Beneš, s nímž byl Kupka v kontaktu díky své výrazné legionářské činnosti během prvé světové války. Do Čech se obraz vrátil zpět v roce 2008 z Chicaga.

Kupkova díla patří k nejdražším na českém aukčním trhu, do nedávna držel rekord českých aukcí jeho obraz Plochy příčné II., který se v květnu v Praze prodal včetně aukční přirážky za 78 milionů korun. Zhruba před 14 dny se ale dráže prodal obraz Oskara Kokoschky z roku 1934 s názvem Praha - Pohled z křižovnického kláštera. Včetně aukční přirážky stál téměř 78,5 milionu Kč, což je tedy nyní český aukční rekord.