Kubera v novoročním projevu varoval před omezováním svobody

Před omezováním svobody a vlivem sociálních sítí v novoročním projevu varoval předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Pozastavil se nad rozmachem zeleného byznysu, který je prý založen na šíření strachu z klimatických změn. Pozitivně naopak hodnotil změny, kterých Česko za tři desetiletí dosáhlo. "Nejsme bezprostředně nikým ohrožováni, zažíváme nevídané období blahobytu a prosperity. Ano, trápí nás tisíce důležitých problémů, ale to není důvod lámat nad dnešní dobou hůl. Snažme se i v letošním roce řídit jednoduchým heslem 'žít a nechat žít'," uvedl Kubera. V loňském roce podle předsedy Senátu extrémně rostl vliv sociálních sítí. Vedlo to prý k tomu, že mnozí žijí dva životy - jeden virtuální a jeden reálný. "Osobní setkání s lidmi žádná sociální síť nenahradí," podotkl Kubera.

Předseda Senátu si posteskl nad pokračujícími útoky na svobodu jednotlivce, které bývají zdůvodňovány těmi nejlepšími úmysly. Jako příklad uvedl politickou korektnost nebo ekologickou posedlost. "Planeta se opravdu za čtrnáct dní, ani za čtrnáct let, ani za čtrnáct století nezhroutí," řekl. Lidé by podle Kubery měli spíše na oteplování planety připravovat, nežli utrácet peníze za marnou snahu je zastavit. "Klimatické konference nás nezachrání. Budeme muset začít každý sám u sebe," řekl. Typickým jevem minulého roku bylo podle předsedy horní komory hledání vnitřního a vnějšího nepřítele pod heslem: "To, že jsem paranoidní, neznamená, že po mně nejdou."