Kubera podpořil přesun české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) podpořil prezidenta Miloše Zemana ve snaze přestěhovat českou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kubera to řekl novinářům po své první schůzce s prezidentem na Pražském hradě ve funkci šéfa horní komory Parlamentu. Uvedl také, že prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch má v Senátu dobré šance být schválen za ústavního soudce. Se Zemanem se také shodli na pokračování pravidelných schůzek ústavních činitelů k diplomacii, příští by se měla uskutečnit v polovině ledna. Neshodli se v názoru na hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Shodli se také na podpoře ekonomické diplomacie, Kubera se ale domnívá, že by ekonomické cesty představitelů státu měly směřovat do různých regionů a ne pouze do Číny a Ruska. Podporou obou států je Zeman znám. V Číně byl během svého působení na Hradě již čtyřikrát a popáté do země pojede na jaře. Shodu Kubera se Zemanem nenalezli v hodnocení SPD. Podle Kubery je hnutí Tomia Okamury na hraně politického spektra, Zeman ho považuje za legálně zvolenou stranu, řekl šéf Senátu. Tématem jednání byla také armáda, u které oba podpořili navýšení výdajů na obranu na dvě procenta HDP, jak požaduje NATO. Nyní to je lehce přes procento.