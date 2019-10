Kubera na schůzce s velvyslancem odmítl čínskou kritiku

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) na schůzce s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem odmítl čínskou kritiku za svou účast na recepci tchajwanského zastoupení v Praze. Zdůraznil, že Peking musí respektovat, že je Česko suverénní země a nemůže k němu přistupovat z pozice síly. Čínská citlivost k otázce jedné Číny vychází z obav z možného rozpadu země, řekl Kubera novinářům po jednání s velvyslancem. Kubera uvedl, že si s Čangem vyměnili názory, žádný závěr z debaty ale nevyplynul. Čínský velvyslanec podle předsedy Senátu prezentoval pozici Pekingu k otázce celistvosti Číny. "Z čínské strany je potřeba větší velkorysosti. My chápeme jejich pozici, ale oni zase musí chápat naši," řekl Kubera. Uvedl, že ví, že Peking nepovažuje Tchaj-wan za samostatnou zemi, zároveň to ale neznamená, že by jako šéf jedné z českých parlamentních komor neměl s tchajwanskými představiteli mluvit. Už na počátku října upozorňoval, že Tchaj-wan je pro Česko třetím největším asijským obchodním partnerem.