Kubera je pro zlepšení znalosti slovenštiny mezi českými dětmi

České děti přestávají rozumět slovenštině a pro změnu tohoto stavu existuje prostor hlavně v oblasti kultury. Při návštěvě Slovenska to novinářům řekl předseda českého Senátu Jaroslav Kubera, který se v Bratislavě setkal se slovenským prezidentem i s předsedou parlamentu. Kubera vyjádřil údiv nad tím, že v Česku je mnohem obtížnější dostat se k pořadům vysílaným ve slovenštině než na Slovensku k českým. "My starší vzpomínáme na (televizní) pondělky, protože byla (vysílána) slovenská inscenace, díky tomu všichni slovensky rozuměli," uvedl 71letý Kubera, který v minulosti na Slovensku 20 let pracoval. Předseda českého Senátu po schůzce se šéfem slovenském sněmovny Andrejem Dankem řekl, že se na Slovensku zajímal i o pravidla komunálních voleb. Na Slovensku jsou na rozdíl od Česka starostové obcí a primátoři měst voleni přímo obyvateli.