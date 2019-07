KSČM navrhuje jednokolové volby do Senátu, ministerstvo vnitra i ČSÚ jsou proti

Vláda asi odmítne návrh komunistických poslanců, kteří chtějí dvoukolový systém voleb do Senátu nahradit jednokolovým. Proti se postavilo ministerstvo vnitra i Český statistický úřad. Ministerstvo financí zaujalo neutrální postoj s tím, že by vláda měla přihlédnout k postoji vnitra. Kabinet se má návrhem zabývat v úterý. Předloha KSČM vychází z australského modelu a předpokládá, že kandidáti by byli na rozdíl od nynějšího systému uvedeni podle abecedy na jednom hlasovacím lístku. Voliči by stanovili zapsáním čísla k jejich jménům pořadí, nejméně by museli vybrat tři adepty. Pokud by některý z kandidátů dostal největší počet hlasů v prvním pořadí, byl by zvolen. V případě rovnosti pořadí by se přihlíželo k počtu hlasů v druhém pořadí. Zvolen by byl uchazeč, který by jich obdržel nejvíce.