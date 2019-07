Krušnohorské hornické památky by se mohly dostat na seznam UNESCO

Česká republika usiluje o další zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Podle společného návrhu Česka a Německa by se mezi hmotné památky mohlo zařadit 22 míst spojených s hornickou historií v Krušných horách. Do ázerbajdžánského Baku kvůli tomu odlétá česká delegace. Podle autorů projektu by zapsání na seznam světových památek přineslo regionu příliv turistů i zvýšení prestiže.