Krkonošský národní park opět hlídají strážci na koních

Strážci Krkonošského národního parku (KRNAP) také letos od května do září vyrážejí na obhlídky Krkonoš na koních. Nejčastěji se s nimi turisté mohou setkat o víkendech na hřebenech hor. Projekt koňských hlídek národního parku byl zahájen v roce 2012. Správa KRNAP spolupracuje s Horskou farmou Hucul na Janově hoře, která koně správě pronajímá. "Strážce na koni je další možností, jak oslovit návštěvníky hor. Samozřejmě, když vidíme problém, tak to řešíme, ale spíše je to o komunikaci s návštěvníky," uvedl jeden ze strážců Správy KRNAP Michal Štěpánek. Podle něj má každý z deseti proškolených strážců vyčleněného svého koně. "Snažíme se jezdit co nejvíce, minimálně dvakrát týdně aby koňská hlídka vyjela. Vyrážíme hlavně na hřebeny, snažíme se pokrýt oblast pramene Labe, okolí Luční boudy, Výrovky, tedy kde je největší návštěvnost. V jeden den může být v terénu najednou i několik hlídek na koních," řekl Štěpánek. Odhadl, že ročně najede v koňském sedle při hlídkové činnosti asi 250 kilometrů.

Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v ČR. Rozkládá se téměř na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec. Spolu s polským parkem tvoří KRNAP největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě.