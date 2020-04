Krizový štáb bude jednat až ve čtvrtek

Ústřední krizový štáb se sejde až ve čtvrtek. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Krizový štáb měl probírat mimo jiné nouzový stav, na jehož prodloužení se neshodují vládní ANO a ČSSD, a podobu distribuce ochranných pomůcek pro boj proti epidemii nového typu koronaviru v případě, že by nouzový stav od začátku května v Česku již neplatil. Štáb se ve čtvrtek pravděpodobně sejde po jednání vlády, jehož začátek je v plánu na 10:00. Podle Babiše by si na zasedání měli ministři "vyříkat" argumenty a ohledně nouzového stavu definitivně rozhodnout.

Z úterních vyjádření špiček koalice vyplynulo, že kabinet o další prodloužení nouzového stavu, který v Česku platí od 12. března, již po 30. dubnu usilovat nebude. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž uvedl, že pro jeho pokračování nevidí důvod. Šéf Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) poté řekl, že v takovém případě nemá smysl o prodloužení Sněmovnu žádat. V posledních dnech opakovaně varoval, že ukončení nouzového stavu by přineslo komplikace, například by nebylo možné centrálně nakupovat zdravotnické prostředky. Konec nouzového stavu podle něj také znemožní kontrolovat vstup cizinců do země či ukládat pracovní povinnost.