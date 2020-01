Kremlík zakázku k dálničním známkám nezruší, zkusí ji zlevnit

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky nezruší. Bude se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) hledat cesty pro její zlevnění. Ministr to uvedl po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kterému se vypsání zakázky nelíbilo a vyjádřil se pro její zrušení. Systém by mohl zlevnit co možná největším otevřením částí, které jsou v současnosti nastavené jako utajené. Právě režim utajení zakázku prodražoval. Vybraná společnost Asseco Central Europe měla od státu dostat 401 milionů korun, což se premiérovi i opozici zdálo příliš.

Opoziční poslanci kritizovali cenu i způsob výběru dodavatele. Ministerstvo dopravy výběr hájilo, postup byl dle úřadu podle zákona a cena zahrnuje celý IT systém. Systém elektronických vinět začne fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony.