Kremlík bude nadále prosazovat výstavbu jezu v Děčíně

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) bude nadále prosazovat stavbu jezu v Děčíně, která se potýká s problémy kvůli jejím vlivu na životní prostředí. Jeho prioritou jsou i další úpravy vodní infrastruktury, které by měly usnadnit dopravu na tuzemských řekách, řekl novinářům. O situaci kolem jezu bude jednat s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). Kremlík také zváží plán na převedení pravomocí Ředitelství vodních cest (ŘVC) na státní podniky Povodí. Stavba jezu se odkládá už několik let, vláda ho přitom zahrnula mezi své programové priority. Projekt, který by podle rejdařů výrazně zvýšil splavnost Labe, brzdí především spory kvůli jejímu vlivu na okolní krajinu. Vláda se proto loni zavázala, že nepříznivé dopady stavby na krajinu by měly být nahrazeny kompenzačními ekologickými opatřeními. Taková opatření však nejsou podle studie Správy národního parku České Švýcarsko možná. Ministerstvo dopravy přitom se stavbou počítá i v připravované koncepci vodní dopravy. Kremlík chce proto o situaci jednat s Brabcem. "Chtěl bych s panem ministrem najít nějaké společné řešení, budeme o tom jednat," uvedl. Varianty řešení projednává i v rámci svého ministerstva.

Koncepci vodní dopravy pro budoucí roky chtělo ministerstvo dopravy přednést vládě už na začátku letošního roku, kvůli problémům okolo děčínského plavebního stupně se však její projednávání odložilo. Kremlík plánuje koncepci předat vládě nejspíš v září.