Krajské sněmy ANO jednomyslně podpořily na předsedu Babiše

O složení předsednictva se rozhodne na celostátním sněmu ANO, který se uskuteční 16. února v Praze. Andrej Babiš vede hnutí ANO od jeho založení a patří i mezi jeho největší sponzory. Zatím nikdy neměl ve volbě předsedy protikandidáta. Na sněmu v roce 2015 dokonce získal 100 procent hlasů, což tehdy kritizoval s tím, že se měl alespoň někdo zdržet. Před dvěma lety ho podpořilo 195 z 210 delegátů. Souboj se strhne o pozici prvního místopředsedy, kterou obhajuje Faltýnek. Před dvěma lety ho vyzvala Pokorná Jermanová, ale neuspěla a zůstala řadovou místopředsedkyní. Letos získala podporu Středočeského kraje, Jihomoravský kraj navíc doporučil na prvního místopředsedu Vokřála. V ostatních krajích ale sbíral nominace na pozici prvního místopředsedy ANO Faltýnek, kterého podpořil i Babiš.

Hnutí ANO by na celostátním sněmu mělo jednat také o kandidátce pro evropské volby. Před pěti lety vedl ANO do eurovoleb Pavel Telička, který se později stal místopředsedou Evropského parlamentu, s hnutím se ale rozešel kvůli sporům s Babišem v pohledu na evropskou i domácí politiku. Nyní Babiš podpořil do čela kandidátky europoslankyni Ditu Charanzovou. Před pěti lety hnutí ANO evropské volby vyhrálo, získalo čtyři z 21 českých křesel v Evropském parlamentu.