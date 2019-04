Kraje chtějí nulovou sazbu mýtného na 753 km silnic první třídy

Kraje žádají na většině úseků silnic první třídy, o které se od příštího roku rozšíří mýtný systém, nulovou sazbu mýtného. Zdarma by tak mělo být přes 753 kilometrů, dalších 117 kilometrů chtějí kraje zpoplatnit. Celkově by se mýtný systém měl rozšířit přibližně o 870 kilometrů. ČTK to řekla předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová. Nulovou sazbu bude muset ještě schválit vláda, kraje však loni dostaly příslib, že stát bude jejich výběr respektovat. Z úseků, které budou nově zařazeny do mýtného systému, by tak podle přání krajů a obcí mělo být zpoplatněno pět. Jde o úseky Mirošovice-Mezno na silnici I/3 (43,5 kilometrů), Praha-Jíloviště na silnici I/4 (5,2 kilometrů), Turnov-Jičín na silnici I/35 (13,8 kilometrů), Hradec Králové-Jičín na silnici I/37 (13,8 kilometrů) a na středočeské části silnice I/38 mezi Poděbrady a Čáslaví (přes 37 kilometrů). Na zbylých úsecích kraje žádají nulovou sazbu. Kraje a obce se podle Mračkové Vildumetzové obávaly, že zpoplatnění všech úseků by vedlo k přesunutí velké části kamionové dopravy na menší silnice druhé a třetí třídy.

Nový mýtný systém se satelitní technologií by měl být na silnicích první třídy od ledna 2020. Na dálnicích by měl fungovat už o měsíc dřív. Provozovatelem bude konsorcium CzechToll/SkyToll, které uspělo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému. Po rozšíření bude mýtný systém fungovat na celkem 2300 kilometrech dálnic a silnic první třídy.