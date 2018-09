Krajané z Venezuely se stále častěji stěhují do Česka

Až 1000 krajanů včetně jejich příbuzných by mohlo z Venezuely zamířit do Česka. Právě takový počet jich tam podle odhadů ministerstva vnitra i zahraničí žije. Před desítkami let utekli z Československa před komunismem do Venezuely. Teď se jejich potomci vrací kvůli tamní hospodářské a politické krizi zpět. Teď jich je v Česku 50 a další dvě desítky lidí se chystají k odjezdu. Po přesunu zůstávají krajané zhruba tři měsíce v ubytovacím zařízení v Červené nad Vltavou. Učí se tam jazyk, hledají ubytování, práci a školu pro své děti. Jerina Sýkorová pochází z Caracasu. Do Česka přiletěla se svou rodinou před týdnem. "Rozhodli jsme se pro budoucnost našich dětí. Moji rodiče zůstali ve Veneuzele sami," říká Jerina. Její prarodiče odešli z Československa po druhé světové válce kvůli nastupujícímu komunismu. Její otec se ve Venezule oženil a na svých sedm dětí už česky nemluvil. Jerina Sýkorová je zubařka, ale peníze, které vydělala, už za pár dní neměly kvůli astrnomické inflaci hodnotu. Aby její manžel Edgar Toro, původní profesí advokát, uživil rodinu, choval a prodával exotické papoušky. To, že se s rodinou dostal do Česka, považuje za obrovskou příležitost. Manželé mají šestnáctiletou dceru a dvcetiletého syna.