Kouč Slavie Trpišovský: Byl to výkon na úrovni nejlepších týmů LM, akorát nás opět provázela neefektivita

Fotbalisté Slavie ve svém posledním utkání Ligy mistrů prohráli v Dortmundu 1:2. Ve skupině F tak skončili se dvěma remízami poslední. Proti Borussii si vypracovali nejvíc brankových šancí ze všech svých zápasů ve skupině, trefil se ale jen Tomáš Souček. Trenéra Jindřicha Trpišovského výkonem přesto potěšili. "Byl to výkon na úrovni nejlepších týmů Ligy mistrů, akorát nás opět provázela neefektivita," uvedl. Přestože jeho svěřenci neuhráli ani jedno vítězství a skončili v tabulce poslední, je trenér na hráče hrdý za to, co předvedli. "Říká se mi to těžce, protože nemáme ve skupině ani jedno vítězství, ale mám pro hráče jen slova uznání. Je mi líto kluků, že do toho dají tolik a pak odcházejí s prázdnýma rukama. To není nejlepší pocit. Ale přesvědčujeme se pořád o tom, že i s těmito soupeři můžeme hrát fotbal nahoru dolů. Jsem šťastný, že kluci tohle riziko chtějí podstoupit. Jsem na všechny neskutečně hrdý," dodal kouč pražské Slavie.