Koronavirus: Karanténa pro desetinu pracujících by stála 23,5 mld. Kč

Dvoutýdenní karanténa či jiné opatření znemožňující výkon práce přibližně desetiny ekonomicky aktivních obyvatel v ČR by stála 23,5 miliardy korun, tedy 0,4 procenta HDP. Vyplývá to z výpočtů Hospodářské komory. Podle ní by mohl nejvýraznější výpadek kvůli koronaviru nastat zejména v Praze a Středočeském kraji. ČTK to sdělila hlavní analytička komory Karina Kubelková. Nejvyšší pravděpodobnost rozšíření karanténních opatření je podle Kubelkové v Praze, kde je vysoká koncentrace i pohyb cizinců, a ve Středočeském kraji, odkud mnoho obyvatel dojíždí do Prahy za prací. V těchto regionech by podle analytičky výpadek desetiny pracujících po dobu deseti pracovních dní (dvoutýdenní karanténa) znamenal čistou ztrátu 8,7 miliardy korun.